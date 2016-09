Was nun, 70 oder 700?

Zwei Dinge müssen im Voraus klargestellt werden: Erstens, Mathematik war noch nie meine Stärke, und zweitens gab es schon zu meiner Schulzeit im Rechenunterricht für die Korrektur einer Korrektur einer Korrektur keine goldene Schallplatte zu gewinnen. Geschweige denn die Bewunderung. Gleiches gilt heute für den Job des Redaktors. Letzterer sollte nämlich jederzeit über alles Bescheid wissen und was er schreibt, in jeglicher Hinsicht fehlerfrei tun. Immer klappt das nicht und nicht immer geht das, was gut gemeint ist, auch so aus. Ein Beispiel war kürzlich die Berichterstattung über die Eröffnung der neuen Albigna-Werkseilbahn. Da schreibe ich doch tatsächlich eine (an sich wertlose) Null zuviel und behaupte, dass der Stausee 700 Millionen m3 Inhalt hat. Weit gefehlt, denn richtig wären deren 70 Millionen m3. Sorry, Tippfehler, könnte ich sagen und die Sache vergessen. Dann melden sich aber aufmerksame Leser und machen auf den Fehler aufmerksam. Das schlechte Gewissen lässt mich eine Korrektur schreiben: Dort schreibe ich 70 Millionen Liter Wasser. Wieder falsch, weil diesmal die Masseinheit nicht stimmt. Schön peinlich. Was tun? Kopf einziehen und das Problem aussitzen? Oder, halt einfach mal dort nachfragen, wo die richtige Antwort auf dem Tisch liegt, bei der Betreiberin des Stausees, den Bergeller Kraftwerken ewz. Edgar Bieri vom Sekretariat der Betriebsleitung löst auf: Richtig sind 70 Millionen m3. Sag ich doch. Wer jetzt aber auch dieser Aussage nicht traut und lieber selber noch schnell nachgoogelt, dem oder der sei hier Gelassenheit empfohlen. Auf Wikipedia ist der Stauraum nämlich tatsächlich (und immer noch) mit rund 670 Millionen m3 Inhalt angegeben. Falsch, meine Damen und Herren, auch das Internet hat nun mal nicht immer Recht. Die Moral der Geschichte: Eine simple 0 zuviel in der EP/PL hat dazu geführt, dass ein schwerwiegender Fehler auf Wikipedia überhaupt entdeckt wurde. Die Korrektur desselben ist übrigens in Arbeit. Offensichtlich dauert solches dort aber etwas länger als bei der «Engadiner Post/Posta Ladina». Da sehen Sie mal, was Sie an uns haben.

Autor und Foto: Jon Duschletta

jon.duschletta@engadinerpost.ch