Die Verfassungsrevision in Silvaplana hat ein Thema auf den Tisch gebracht, welches schon des Öfteren zu diskutieren gegeben hat: Wie stark sollen zweisprachige Gemeinden das Romanische berücksichtigen? Der Kanton und die Lia Rumantscha verweisen auf das Sprachengesetz. Mehr in der EP am 6.9.