Zeugenaufruf: Einbruch in Bijouterie

In der Nacht auf Montag, kurz nach drei Uhr, sind Unbekannte in eine Bijouterie in Samnaun Dorf eingebrochen. Sie entwendete eine grössere Anzahl hochwertiger Armbanduhren im Wert von einigen hunderttausend Franken. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen.