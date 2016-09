In der zweiten Tauchphase ist geglückt, was bereits für die erste Phase in der Staumauer Punt dal Gall in Zernez vorgesehen war: Der 33 Tonnen schwere und 8 mal 5 Meter grosse Deckel für den temporären Abschluss des Grundablasses konnte in 113 Metern Tiefe erfolgreich montiert werden. Nun können die Revisionsarbeiten im Trockenen erfolgen.