«Im Wallis ist ein Bergführer hoch angesehen»

Engadiner Post: Ist bei den Bergführern denn der Nachwuchs knapp?

Marco Mehli: Wir haben gesamtschweizerisch ein Nachwuchsproblem, mit regionalen Unterschieden. Im Wallis beispielsweise ist es mit durchschnittlich sieben bis acht Abschliessenden weniger schlimm als bei uns mit rund zwei bis drei pro Jahr.

Womit könnte das zusammenhängen?

Das ist traditionell bedingt. Im Wallis ist ein Bergführer nach wie vor hoch angesehen. Als ich früher bei der Air Zermatt als Pilot gearbeitet habe, staunte ich oft, dass mich mein damaliger Chef immer zusätzlich auch als Bergführer vorgestellt hatte. Bis ich gemerkt habe, dass das in Zermatt speziell, aber auch im restlichen Kanton einen sehr hohen Stellenwert hat. Im Engadin oder auch in Graubünden hingegen ist das nicht so. Der Bergführer wird sogar mit dem Bergsteiger in den gleichen Topf geworfen.

