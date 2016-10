Die beiden Engadiner Bands «Reat» und «Cold Spirit» rockten am Samstag am ersten von acht Ausscheidungen zum «bandXost»-Contest 2016 in Chur das Publikum. Die Unterengadiner «Reat» gewannen dabei den Publikumspreis. Anfang Dezember bestreiten die acht besten Bands das Finale in St. Gallen.