Die Experten am Ride-Kongress sind sich einig: Der Biker ist anspruchsvoller touristischer Gast. Um als Bikeregion erfolgreich zu sein, muss eine Destination genau wissen wen sie in punkto Mountainbike ansprechen will und sie muss mit den Nachbaren kooperieren. Mehr dazu in der Samstagsausgabe vom 22. Oktober.