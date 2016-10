Ün’eivna cun nouvas sfidas

Sco cha la respunsabla pels giarsuns da la Turissem Engiadina Scuol Samignun Val Müstair SA (TESSVM), Tinetta Strimer, ha dit, vain fat minch’on ün’eivna da proget ingio cha’ls giarsuns survegnan üna lezcha chi vain preschantada a la fin publicamaing. Quist on han ils giarsuns survgni l’incumbenza da concepir üna pagina, voul dir da far ün purtret per üna pagina per l’Allegra, nomer ün. Pels giarsuns, Ladina Clavadetscher, Marcia Ramos e Duri à Porta, es quai stat üna sfida cun üna lavur insolita.