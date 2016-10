Das lange Warten nähert sich seinem Ende. In 100 Tagen findet die fünfte Ski-WM in St.Moritz statt. Der Startschuss des Events erfolgt am 6. Februar 2017 um 18.00 Uhr mit der Eröffngungszeremonie im Kulm Park. Die EP widmet diesem Thema die Samstag-Ausgabe. Für die Vorfreude gibt es das Video.