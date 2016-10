Dal 1991 ha constitui il Parlamaint federal il Fond Svizzer per la Cuntrada. Daspö quella vouta s’ha quel ingaschà diversas jadas pel mantegnimaint da la cuntrada cultivada in Engiadina Bassa. In occasiun dal giubileum da 25 ons ha gnü lö ün’excursiun a Sent.