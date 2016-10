An der Malojastrasse zwischen Silvaplana und Maloja gibt es gleich drei grössere "Planungsbaustellen". Die am weitesten fortgeschrittene betrifft den Abschnitt Sils Föglias - Plaun da Lej, wo die so genannte Tunnelvariante ein erweitertes Vernehmlassungsverfahren durchläuft. Mehr hierzu in der EP vom 27. Oktober.