Die Food-Bloggerin und Bestsellerautorin Nadia Damaso hielt am Samstag vor über 20 Personen eine Koch-Show im Hotel Longhin ab. Im Rahmen des Bergeller Kastanienfestivals kreierte sie gesunde, schmackhafte und ästhetische Speisen, die sie mit Kastanie in jeglicher Form anreicherte. Mehr dazu in der EP Nr. 122