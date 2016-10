CSI wegen Termingerangel gefährdet

Weil die Reit-Europameisterschaften nächstes Jahr während dem vorgesehenen Austragungstermin des CSI St. Moritz stattfinden, möchten die CSI-Organisatoren den St. Moritzer Event auf Mitte August vorverschieben. Der Gemeindevorstand St. Moritz hat sich gegen diese Terminverschiebung ausgesprochen, um bestehende Events nicht zu konkurrieren und am ursprünglichen Ziel der Saisonverlängerung festzuhalten. Das schreibt die Gemeinde St. Moritz am Freitagnachmittag in einer Mitteilung.

Ende August 2015 hat zum ersten Mal ein 4*CSI der Springreiter in St. Moritz stattgefunden. Bereits ein Jahr später folgte ein 5*CSI-Turnier, sprich ein internationaler Pferdesport-Event der höchsten Kategorie. St. Moritz konnte dadurch die Sommersaison mit einem Top-Event bereichern und verlängern. Diese Verlängerung der Sommersaison war schon von Anfang an bei den Gesprächen mit den CSI-Organisatoren ein zentrales Thema.

Anlässlich des CSI-Events 2016 ist die Gemeinde St. Moritz informiert worden, dass der CSI St. Moritz 2017 aufgrund der während des vorgesehenen Termins stattfindenden Reit-Europameisterschaften in Göteborg um eine Woche, das heisst auf den 17. bis 21. August 2017 vorverschoben werden muss. Spätester Baubeginn wäre der 12. August 2017. Der Gemeindevorstand habe diesen Antrag mit dem Bürgerrat und der Tourismuskommission diskutiert und entschieden, den CSI nur Ende August oder Anfang September zu bewilligen. Der Entscheid wird in der Mitteilung damit argumentiert, dass gleichzeitig traditionelle Events wie die Pferdesportwoche Oberengadin mit den Concours Hippiques in St. Moritz und in Zuoz, der Engadin Sommerlauf und der Automobilanlass „Passione Engadina“ stattfinden. Diese traditionellen Events sollen nicht durch den CSI St. Moritz konkurriert werden. Der CSI St. Moritz soll, wie ursprünglich angedacht, die St. Moritzer Sommersaison bis Ende August/Anfang September verlängern. Darüber hinaus sprechen laut der Gemeinde auch noch andere Gründe gegen eine Terminverschiebung: Die Leichtathletikanlage auf der Polowiese wird Mitte August noch rege für das Höhentraining genutzt. Darüber hinaus fällt das anvisierte Datum mitten in die St. Moritzer Hochsaison mit dem italienischen Ferragosto, die Bauarbeiten würden das Naherholungsgebiet mit Rundweg um den St. Moritzersee und die direkt anliegenden Vermieter und Anwohner beträchtlich belasten.

Zwar begrüsse der St. Moritzer Gemeindevorstand die grosse Initiative der Initianten des CSI St. Moritz. Nachdem jedoch die Gemeinde informiert worden sei, dass eine CSI-Durchführung bis ins Jahr 2020 nicht an dem in Aussicht gestellten Termin, sondern wegen konkurrierenden Events bereits Mitte August geplant werden soll, habe der Gemeindevorstand entschieden, den CSI nur Ende August oder Anfang September zu bewilligen. (pd)