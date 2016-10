Actualmaing vegnan muossadas a differentas exposiziuns vachas da bellezza. Ellas as preschaintan cun üvers plains, «frisuras» sco güsta gnüdas dal cuafför e tschaccas pittüradas. Tscherts paurs indigens as lamaintan però da quels evenimaints. Per els sco eir per sias bes-chas saja quai stress pür.