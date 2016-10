Guido Mittner ist Ressortleiter Bauten der alpinen Ski-WM 2017 und arbeitet mit seinem Team schon seit drei Jahren auf diesen Mega-Event hin. Höchste Zeit also für einen Besuch auf Salastrains und einen Einblick in Mittners Tagesablauf. Den Bericht dazu gibts in der EP/PL vom Samstag, 15. Oktober.