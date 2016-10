«Unverzichtbar, funktional, cool.» So werden die Produkte des amerikanischen Unternehmens «Apple» bezeichnet. Doch wer stellt all die iPhones und iPods zusammen? Und unter welchen Bedingungen? Genau das fragt sich ein namenloser Apple-begeisterter Apple-Mitarbeiter im Solotheater von Stefan Lubinski in der «La Vouta» in Lavin.