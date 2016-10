Die «iLounge» als gutes Beispiel

In der Ausstellung sind eine für die iLounge gestaltete Stehlampe sowie eine Auswahl der Sujets von Illustrator Christoph Niemann zu sehen. Das Gestaltungskonzept für die iLounge verbindet gemäss den Ausstellungsmachern «Kunst und Design zu einem stimmungsvollen Erlebniswert des Reiseortes St. Moritz», die Illustrationen von Christoph Niemann fallen «durch ihre farbliche Frische und Strahlkraft ins Auge und repräsentieren das Thema der Feriensehnsucht», so die Veranstalter.

Die Ausstellung im Designhaus in Darmstadt dauert vom 8. Oktober bis zum 13. November. Hessen Design will dieses Jahr auf die Bedeutung von Design in der heutigen Gesellschaft aufmerksam machen und Design-leistungen vorstellen, die die Innovationskraft des Wirtschaftsfaktors Design widerspiegeln.