Martha Rohrer aus Samedan leidet seit 2003 an Parkinson. Die neurodegerative Erkrankung, bei der der Körper einfach nicht mehr gehorchen will, führt zu einer Vielzahl sehr belastender Symptome und kann jeden treffen. Parkinson gilt als unheilbar, da seine Ursachen unbekannt sind. In der EP/PL Nr. 124 lesen Sie mehr zum Thema...