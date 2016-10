Mit einer Finissage ist am 16. Oktober die Ausstellung «Alberto Giacometti. A casa» zu Ende gegangen. Die Gedenkausstellung hat diesen Sommer gut 11 000 Besucher in die Ciäsa Granda und ins Giacometti-Atelier in Stampa gebracht. Die Verantwortlichen der Schau Beat Stutzer, Bruna Ruinelli und David Wille sind sehr zufrieden mit dieser Resonanz.