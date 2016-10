Der CdH Engiadina fordert den Favoriten HC Prättigau-Herrschaft bis zur letzten Sekunde und gewinnt den ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung als die Prättigauer in Überzahl spielten. Engiadina verliert gegen Prättigau-Herrschaft mit 2:3.