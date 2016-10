Gipfeltreffen

Yanping Gao wünschte ihren Landsleuten viel Erfolg auf dem weiteren sportlichen Weg. Und sie erinnerte sie daran, dass sie eigentliche Aushängeschilder seien für die Volksrepublik China. Yanping Gao zeigte sich im Interview mit der EP/PL überzeugt davon, dass der Schweizer Tourismusmarkt und vor allem auch Wintersportdestinationen wie das Engadin in Zukunft von chinesischen Gästen profitieren werden. Ariane Ehrat, CEO der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz verwies darauf, dass in China bis ins Jahr 2050 300 Millionen Leute Wintersport treiben sollen. Auch sie ist vom Potenzial der chinesischen Gäste überzeugt. Die ganze Geschichte und ein Interview mit Yanping Gao gibt es in der EP vom 1. November.