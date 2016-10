La via d’Engiadina tanter Giarsun ed Ardez es periclità da crappa chi crouda. Perquai ha elavurà l’Uffizi da construcziun bassa chantunal cun l’Uffizi da god e privels da la natüra ün proget per proteger la via. La Regenza ha approvà il proget e garanti üna contribuziun als cuosts dad 1,3 milliuns francs.