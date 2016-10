Am Sonntag hat der Swiss Ice Hockey Day stattgefunden. Die Stars der NLA-Klubs haben die Nachwuchsspieler besucht und ihnen viele wertvolle Tipps und Autogramme gegeben. So wie auf dem Bild Perttu Lindgren vom HCD. Auch in Samedan, Scuol und Le Prese haben Anlässe stattgefunden.