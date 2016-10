«PostAlpin» es il nom dal proget chi vain elavurà da la Scoula ota per fuormaziun a Basilea daspö ün on. Il böt dal proget es da reanimar l’Hotel Tarasp, i’l center da cumün a Fontana, per cha indigens e giasts vessan darcheu ün lö d’inscunter chi dà vita in cumün. Il proget nun es a fin e vain cuntinuà.