Kürzlich konnte die Gesamtmelioration im Münstertal nach 50 Jahren abgeschlossen werden. Im Engadin sind noch einige Gesamtmeliorationen in Arbeit. Potenzial für landwirtschaftliche Strukturverbesserungen gibt es in Bever, La Punt-Chamues-ch und Scuol. Mehr dazu in der EP vom Dienstag.