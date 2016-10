Juliertheater soll nächsten Frühling erstellt werden

Im Theaterturm auf der Julierpasshöhe sollen grundsätzlich das ganze Jahr hindurch verschiedene Produktionen gezeigt werden, welche einen direkten Bezug zum Ort und zur Natur rundherum haben und diese auch erfahrbar machen. Unter den vier Jahreszeiten findet der Origen-Intendant speziell die Osterzeit und den Herbst interessant. Durch die grossen Fenster kann von aussen das Tageslicht den Theaterrraum druchfluten. Die Zuschauer haben aber auch einen Ausblick in die Natur hinaus. Nicht nur auf der 17 mal 17 Quadratmeter grossen Bühne sollen sich die Protagonisten bewegen. Bespielt werden können auf fünf Stockwerken auch die Fensterlogen. Der Theaterraum an sich wird eine Höhe von 16 Metern aufweisen. Das Bewilligungsverfahren ist am laufen, die Finanzierung angestossen worden. Die vierjährige Spielzeit (samt Baukosten) wird pro Jahr rund zwei Millionen Franken kosten.