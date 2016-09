In Oktober sollen zwei Eisstupas zusammen mit der Hilfe von Eis- und Gletscherspezialist Sonam Wanchuk in Pontresina errichtet werden. Diese circa 18 Meter grosse Eiskegeln sollen in der Val Roseg und bei Morteratsch auf die Wichtigkeit von Gletscher für die Wasserversorgung aufmerksam machen.