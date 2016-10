Litteratura rumantscha vain examinada

Illa litteratura rumantscha as chatta fingià bod sper il patos eir la parodia. A Nairs ha preschantà Clà Riatsch seis cudesch, in quel piglia’l suot ögl tscherts rimprovers a quista litteratura rumantscha. La discussiun libra ha gnü lö cun Manfred Koch, professer titular per literattura tudais-cha.