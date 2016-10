Auch Südbünden feierte am Samstag die Seniorinnen und Senioren. In Poschiavo, Samedan und Zernez fanden gut besuchte Konzert- und Tanznachmittage statt. Für die Organisation zeichnete die Pro Senectute Graubünden verantwortlich. Mehr in der «Engadiner Post» vom Dienstag, 4. Oktober.