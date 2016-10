Themen anstatt Destinationen? Sind Mountainbiker die Rettung der Bergbahnen? Am vierten RIDE Kongress, der Donnerstag und Freitag in Chur stattfindet, diskutieren Touristiker und die Mountainbikeszene über «Bikeonomics» - und die Referate liefern überraschende Erkenntnise. Mehr dazu in der EP/PL in den kommenden Tagen.