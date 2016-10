Daspö trais eivnas ha la Chasa Puntota a Scuol ün nouv bus per far excursiuns. Ün pêr abitants han pudü provar oura il confort e la sgürezza. Per els sun excursiuns ün müdamaint dal minchadi. Tina Angerer, Martina Sem ed Arno Gantenbein han manà tras il davomezdi sü Ardez e sun cuntaints cul bus.