Cur chi vain pü fraid bandunan ils utschels da passagi la Svizra. Las secziuns localas da BirdLife Svizra invidan dad observer cu cha’ls utschels as mettan in viedi pel süd. In Grischun do que da quistas observaziuns a Lai, Malögia e Tschappina. Dal 2014 as pudaiva observer ün irun cotschen a Malögia.