Rennvorbereitungen auf der Diavolezza

Die Pisten auf der Diavolezza werden nach spontaner Anfrage von Seiten Swiss-Ski nun exklusiv für die Athleten bereitgestellt, nachdem bereits Anfang Oktober mit den Saisonvorbereitungen am Berg begonnen wurde. Dies teilt Engadin St. Moritz Mountains mit.

Am Samstag, 22. Oktober startet die Diavolezza dann offiziell in die Wintersaison. Sie ist das erste Nicht-Gletscher-Skigebiet der Schweiz, das regelmässig bereits im Oktober die Saisoneröffnung begeht. Am Eröffnungswochenende werden bis zu 1000 Schneesportler auf den Firnpisten der Diavolezza erwartet. Am Trainings-Special, welches vom 24. Oktober bis 25. November auf der Diavolezza stattfinden wird, nimmt unter anderem das chinesische National-Team teil. Die Skifahrer aus Fernost werden sich für zehn Tage auf die kommende Skisaison vorbereiten. Bis Ende November werden zudem die Schweizer Nachwuchsteams aus dem nationalen Leistungszentrum, weitere Trainingsgemeinschaften und Skiclubs das Training-Special-Angebot von Engadin St. Moritz Mountains auf der Diavolezza in Anspruch nehmen.