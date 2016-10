Ils «Jauerins» s’inscuntran in sonda in Val Müstair pella seguonda vouta. L’inscunter es per persunas da la Val Müstair chi han bandunà lur patria, chi han però amo colliaziuns, persunas chi aman la Val Müstair o chi han possess là. Il di dals «Jauerins» ha lö pro’l Muglin Mall a Sta. Maria.