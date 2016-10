Rivà in Engiadina Bassa es Herwig Schmied sco giuven magister da gimnastica e da sport. Daspö 25 ons es Herwig Schmied cun seis center da fitness in servezzan per sia cliantella. Daplü da sia paschiun pel sport e’l movimaint illa Posta Ladina da sonda, ils 15 october.