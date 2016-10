In der Eishalle Gurlaina in Scuol standen im Rahmen des Swiss Ice Hockey Day 2016 die drei HCD-Cracks Daniel Rahimi, Samuel Walser und Joren van Pottelberghe mit dem Nachwuchs auf dem Eis. Grosse und kleine Eishockey-Stars traffen sich auch in Samedan, Le Prese, Vicosoprano und St. Moritz.