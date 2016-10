In sonda ha l’areal intuorn il Chastè Planta Wildenberg a Zernez darcheu üna vouta as transfuormà in ün grond palc. Da tuottas sorts bes-chas ma eir lavuors e buntats genuinas s’haja pudü admirar sül plazzal da festa. Tuornada in stalla sco «Miss muvel süt» es la «Velina» dal paur Marco Bettini da Sent.