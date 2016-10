«Leger. E co!, Ler. E cu!, Liger. A co!» as nomna il nouv mez d’instrucziun idiomatic chi vain douvrà uossa illas scoulas ladinas e la scoula sutsilvana. La vernissascha es gnüda celebrada a Zernez cun ün concert per uffants. Mirta Nicolay, Ursula Rickly ed Esther Krättli han plaschair dal resultat.