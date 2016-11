Per la quarta jada ha lö l’eivna «A Sent be rumantsch». Il cuors ha cumanzà cun l’impromischiun dals scolars, dals partecipants e da las famiglias chi dan allogi da discuorrer tuot eivna be rumantsch. Ils partecipants imprendan intensivamaing la lingua rumantscha ed eir üna part da la cultura indigena.