Die 800 Meter hohe Nordostwand des Pizzo Badile zählt zu den berühmten Kletterzielen in den Alpen. Aber wenn der erste Schnee fällt, verwandelt sie sich in eine frostige Wand. Immer wieder beobachtet Marcel Schenk Veränderungen, bis er einsteigt. Mehr zu seiner Eisklettertour in der EP/PL vom 24. November.