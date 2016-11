«Chantar fa bain a l’orma»

Avant bod 40 ons han fundà trais amatuors dal chant il Rudè da chant Engiadina. Insembel culla dirigenta Gianna Vital-Janett d’Ardez as preparan ils passa 40 chantaduors per lur concerts da prosma fin d’eivna. Vital-Janett gioda ils mumaints in cumpagnia dals commembers dal Rudè da chant Engiadina.