Da descriver a Savina Walther da Valchava nu va in üna frasa: La duonna chi accumplischa in schner seis 91avel anniversari es diala d’üert, cusunza, samaritana, affarista, chasarina, mamma, nona e tatta. Ella ha mantgnü seis umur e sia mentalità taliana. Per guadagnar daplü ha Walther eir fat cuntrabanda.