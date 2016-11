Fin uossa d’eira Tina Planta-Vital activa impustüt sco artista pittura. Ma in quist temp, cha’ls larschs gelgs orneschan las valladas, es cumparü il cudesch da poesias «Larschs as dan il man» dad ella. La vernissascha es in sonda, ils 12 november, a las 17.00 illa chasa paterna da la famiglia Vital a Sent.