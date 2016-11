Am Sonntag drehte sich auf der Kunsteisbahn in Samedan alles um den Puck. 56 Primarschüler der Region kämpften in sechs Teams an der PostFinance Trophy um den Einzug in die Halbfinals. Bereits am Freitag war Scuol im Hockey-Fieber. In der Eishalle Gurlaina waren 23 Teams und 180 Schüler von im Einsatz.