Angelika Abderhalden aus Zernez ist zur neuen Geschäftsführerin des Unesco-Biosphärenreservats Engiadina Val Müstair gewählt worden. Sie tritt ihre 40-Prozent-Stelle am 1. Januar 2017 in Scuol an. Abderhalden ist seit 2009 auch Geschäftsleiterin der Stiftung Pro Terra Engiadina.