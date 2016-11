Alles halb so wild

Wie stehen Sie persönlich zu Ihrem Nervus ischiadicus? Entschuldigung, ich meinte natürlich den Ischiasnerv, dieser mächtige Hüftnerv, der ausgehend von den ersten drei sakralen Rückenmarksegmenten durch den Oberschenkel an der Kniebeuge entlang bis in den Fuss zieht. «Gut», werden Sie jetzt vielleicht antworten, «solange er seinen Job macht und mich dabei in Ruhe lässt.»

Da stehe ich nun mit gekrümmten Rücken und schmerzverzerrtem Gesicht vor der MRI-Kabine 166b auf der Radiologieabteilung des Spitals und warte auf meine erste Begegnung mit dem Computertomographen. Etwas weiter vorne sitzt ein etwa gleichaltriger Mann im dunkelblauen Unterhemd auf einem der Stühle. Offensichtlich ein Leidensgenosse. Eben wurde er aus der engen Röhre gefahren und wartet nun auf die Infiltration, die Spritze also, die ihm einen Medikamentenmix in die entzündete Gewebestelle spritzt. Er klagt und stöhnt auf Pus’ciavin: «Ich hab das fast nicht ausgehalten in dieser Röhre, konnte fast nicht stillhalten, dann der Schmerz – es wollte und wollte nicht enden.» Super, denke ich, das wird sicher lustig. Entsprechend aufgekratzt lasse ich mir von der völlig entspannten Spitalmitarbeiterin erklären, was sie in den nächsten 30 oder 40 Minuten mit mir so vorhat. Ich schliesse die Augen, um die unwirtliche Umgebung auszublenden, versuche nicht an meinen Leidensgenossen draussen vor der Türe zu denken und träume stattdessen von ... – aber das interessiert Sie ja jetzt sicher nicht. Der Magnetresonanztomograph macht einen Höllenkrach, währenddessen ich fürchte, einen veritablen Beinkrampf zu bekommen. Ich frage mich, was so ein Hightechgerät wohl kostet und weshalb es nicht für qualitativ bessere Kopfhörer gereicht hat? Nach einer gefühlten Viertelstunde ist der schon Spuk vorbei und der stechende Schmerz im Bein ist in der eher kühlen Röhre vorübergehend verschwunden. Jetzt sitze ich draussen und warte auf die Infiltration, während Kollege Blauhemd diese gerade bekommt. Ich höre Stimmen durch die Tür und ich meine, auch zwei Mal einen Schmerzensschrei. Mein Herz rutscht in die Hose. Kurz darauf kommt er stark humpelnd mit schmerzverzerrt aufgerissenen Augen und laut klagend aus dem Behandlungszimmer und setzt sich ächzend hin. «Herr Duschletta, jetzt können Sie kommen», höre ich die Frau von eben ruhig rufen ...

Autor: Jon Duschletta