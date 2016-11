Apfelringli für Katie Melua

Dies auf Einladung des Schriftstellers Tim Krohn, der mit seiner Familie in St. Maria lebt. Dieser hatte Melua mit einer persönlichen Botschaft und Apfelringli zu sich ins Haus eingeladen. Wann Melua ihren Urlaub im Münstertal verbringt, ist noch offen. Und wird vermutlich auch nicht bekannt gegeben. Denn die Sängerin sucht vor allem eines: Ruhe in einer unberührten Berglandschaft. Mehr zu dieser Geschichte in der EP vom 24.11.

Autor: Reto Stifel

Foto: www.shutterstock.com/Featureflash/Photo Agency