Das Projekt einer neuen, zentralen Abwasserreinigungsanlage in S-chanf ist weiter auf Kurs. Nach S-chanf und Pontresina hat am Montag Abend auch der Celeriner Souverän einstimmig Ja gesagt zum Celeriner Anteil von 6,4 Millionen Franken an den Gesamtkosten von 76,5 Mio.