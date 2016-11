Der St. Moritzer Dr. Markus Lüdi hat am Mittwoch Abend in Bern den mit 30'000 Franken dotierten Johanna Dürmüller-Bol Forschungspreis 2016 der Universität Bern erhalten. Am 21. Oktober wurde er in Chicago bereits mit dem Michenfelder Award im Bereich der Neuroanästhesie ausgezeichnet.