Bei Selbstunfall verletzt

Die 50-jährige Schweizerin fuhr kurz vor 16.00 Uhr von Sils im Engadin in Richtung Maloja. Ausgangs einer Rechtskurve geriet sie in die Wasserrinne am rechten Strassenrand und fuhr auf die ansteigende Böschung. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Mauer, einer Schneelatte und einem Leitpfosten. Es kippte um und blieb seitlich auf der Fahrbahn liegen. Zufällig vorbeifahrende Feuerwehrleute und weitere Passanten stellten das total beschädigte Auto wieder auf die Räder. Eine Bekannte brachte die Verletzte ins Spital nach Samedan.